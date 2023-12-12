وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين وقطر وإسرائيل الأسبوع المقبل

يعتزم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة إسرائيل خلال الأسبوع المقبل خلال جولة إقليمية تشمل البحرين وقطر.

ويزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل الأسبوع المقبل حيث تقيم إدارة بايدن رحلة مكوكية شبه أسبوعية لكبار المسؤولين الذين يزورون المنطقة للتنسيق مع إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إن أوستن سيستغل زيارات الأسبوع المقبل إلى إسرائيل لتعزيز أهداف البنتاجون في الحرب – حماية القوات الأمريكية في المنطقة، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتأمين إطلاق سراح السجناء، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتأتي رحلة أوستن بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لإسرائيل وفي الأسبوع الماضي، كان مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فيل جوردون، في المدينة، وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إسرائيل في الأسبوع السابق لذلك.

وستكون هذه الرحلة الثانية التي يقوم بها أوستن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب.