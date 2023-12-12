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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي سعودي: نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد جدة

الاهلي
الاهلي

أكد عادل الماس الناقد الرياضي السعودي أن تذاكر مباراة النادي الأهلي وفريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية نفدت من الأسواق منذ طرحها من أيام.

وقال الماس عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فريق اتحاد جدة قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية في السعودية واستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي في مونديال الأندية ".

وتابع :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي واتحاد جدة ستكون خارج التوقعات وأتمنى أن تظهر بشكل مشرف للكرة المصرية ".

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