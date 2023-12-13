موبايل سامسونج ببطارية جبارة وسعره مفاجأة

يقدم هاتف Galaxy M34 من شركة سامسونج عددًا من المواصفات المميوة منها بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير في الساعة، مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدد من المواصفات الأخرى الكبيرة، هذا بالإضافة إلى سعر مناسب للشباب.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف سامسونج Galaxy M34، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy M34

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M34 في السوق المصري بسعر يبدأ من 9 آلاف و 90 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M34

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M34 بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.5 بوصة بجودة عرض +Full HD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وبالنسبة لعشاق التصوير، يقدم هاتف سامسونج Galaxy M34 كاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مخصصة لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M34 على بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M34 بمعالج من نوع بمعالج Exynos 1280 من تصنيع شركة سامسونج، مع سعة 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم، ونظام التشغيل أندرويد.