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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع شبرا الشمالية بالمقر البابوي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقى كهنة قطاع شبرا الشمالية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأشهر الأخيرة.

وقدم نيافة الأنبا أنجيلوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية. 

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