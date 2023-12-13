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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمناقشة بعض الأمور الرعوية .. البابا تواضروس يستقبل أسقف جنوب سيناء

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة  الثلاثاء، نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن نيافة الأنبا أبوللو ناقش مع قداسةُ البابا تواضروس بعض الأمور الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد التقي في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام للقطاع.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، حيث التقى قداسته بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأشهر الأخيرة.

وقدم نيافة الأنبا أنجيلوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم التي وجهوها لقداسته عقب انتهاء الكلمة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية. 

 

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