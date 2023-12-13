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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للحفاظ على الدعم الأمريكي.. الاحتلال يعتزم فتح معبر كرم أبو سالم قريبًا

معبركرم أبو سالم
معبركرم أبو سالم

كشف مسؤولون إسرائيليون، أنه من المرجح صدور قرار بشأن فتح معبر كرم أبو سالم قريبًا للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول مباشرة إلى غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين أن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم هو أحد المطالب الأمريكية الرئيسية قبل زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إلى تل أبيب هذا الأسبوع.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن مجلس الوزراء الحربي يناقش الطلب الأمريكي بإعادة فتح المعبر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

فيما أضاف مسؤول آخر، أن فتح معبر كرم أبو سالم سيكون رغبة إسرائيلية للحفاظ على الدعم الأمريكي للهجوم البري الجارية في غزة، مؤكدًا أن تل أبيب تدرك أن هناك ضرورة حقيقية لفتح هذا المعبر بسبب تكدس الشاحنات والحاجة الماسة لدخولها.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي للسماح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول مباشرة إلى غزة بشكل طارئ.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أثار القضية مباشرة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما الأخير.

وأوضح المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث أيضًا نظراءه الإسرائيليين على فتح المعبر بين إسرائيل وغزة قبل وصوله إلى إسرائيل لعقد اجتماعات يوم الخميس.

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