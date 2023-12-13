سابتني في أول محطة.. مسلم يعلق على انفصاله عن زوجته

علق مطرب المهرجانات مسلم على انفصاله عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب مسلم :" بعد مطلع وتظهر وتربى تسيبك فى أول محطة .. أسد يالا فى ايه".

نشر مطرب المهرجانات مسلم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.

وقال مسلم “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

مسلم

وكان كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذي خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم “رهبة” أمر يخالف لوائح النقابة، حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله، تفاصيل إيقاف مؤدي المهرجانات مسلم عن العمل، قائلا إن مسلم يريد التنصل من التعاقد والتزاماته مع إحدى شركات الإنتاج التي وقع لها برعاية والدته لأنها كانت الوصية عليه وقت توقيع العقد.

وأضاف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”: “طالبنا مسلم بالالتزام بجميع البنود المدونة في عقد مع شركة الإنتاج، وفوجئنا بإعلانه عن إحياء حفلة في المدرسة الدولية الأمريكية بالدقهلية ضربا بقرارات النقابة عرض الحائط، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة الحفلة”.