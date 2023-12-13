هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد حادث عسكري بالقرب من باب المندب

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تلقيها تقارير عن حادث قرب باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في باين لها عبر صحفها على منصة إكس: "تلقينا بلاغًا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا غرب باب المندب في اليمن".

ووجهت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيانها، نصيحة لكل السفن التي تبحر في البحر الأحمر بتوخي الحذر من الهجمات العسكرية أثناء إبحارها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه العمليات العسكرية من قبل مليشيات الحوثي في اليمن في البحر الأحمر ضد السفن التجارية والنفطية الإسرائيلية أو التي تذهب إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول في جماعة الحوثي في اليمن، أن السفن المبحرة في البحر الأحمر يجب ألا تغلق أجهزة الرادار ولابد من أن تستجيب للأوامر التي نطلقها.