عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 كلمات قالهم النبي وقت المطر .. رددهم تجد الخير

صدى البلد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد 3 كلمات وقت المطر.

واستشهدوا بالحديث الشريف، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إذا رَأى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نافِعًا.

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

دعاء المطر

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

دعاء النبي عند المطر

قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حال اشتد نزول المطر، على المسلم الدعاء بالادعية المستحبة «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء المطر

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي)).

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

دعاء المطر الغزير

« يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

«اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

«اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

دعاء المطر المطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

الانتخابات الرئاسية 2024| ننشر نتائج المرشحين الأربعة في 35 لجنة عامة بعد إعلانها في المحافظات

ترشيحاتنا

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

الأعراض المبكرة الشائعة لانخفاض نسبة السكر في الدم

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

ثغرات حول الوقود الأحفوري.. مسودة قمة المناخ cop28 تثير الجدل بين الخبراء

إسرائيل تخسر الحرب.. أكاذيب تل أبيب عن تفوقها المزعوم تفضحها مقاومة حماس

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بـ 9 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ