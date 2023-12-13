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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة سيف النصر تهنىء إسعاد يونس بـ عصابة عظيمة

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

هنأت الفنانة فريدة سيف النصر، الفنانة إسعاد يونس بفيلمها الجديد “عصابة عظيمة”، والتي تعود من خلاله إسعاد يونس للسينما بعد غياب طويل. 

ونشرت فريدة سيف النصر، عبر صفحتها علي موقع فيسبوك بوستر فيلم عصابة عظيمة ، وقالت : مبروووووووك ياحلوه ياقمره ياللا بينا بقي ..الرجوع للحق فضيله.. اس اس هاتجيبلهم الهسهس.

 

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وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

العمل يشارك في بطولته بجانب إسعاد يونس عدد كبير من الفنانين علي راسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر أن فريدة سيف النصر، تشارك في بطولة فيلم فرقة الموت ، والمقرر عرضه خلال عام 2024 في السينمات المصرية . 

فيلم فرقة الموت إخراج أحمد علاءأحمد علاء ومن تأليف  صلاح الچهيني ، ويعد استكمال للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدما معا عدد من الأفلام أبرزها الجريمة للمخرج شريف عرفه وفيلم بدل فاقد للمخرج أحمد علاء.

فريدة سيف النصر اسعاد يونس الفنانة فريدة سيف النصر هاجر الابياري شريف عرفة عام 2024 عصابة عظيمة فيلم فرقة الموت فيلم عصابة عظيمة وائل احسان

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