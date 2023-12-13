رياح باردة وانخفاض الحرارة.. أحوال جوية غير مستقرة على مختلف مناطق سيناء

تسود محافظة شمال سيناء، أحوالا جوية غير مستقرة وطقس سيئ بهبوب رياح باردة ، وانخفاض درجات الحرارة في مختلف مناطق المحافظة انتشار الغيوم وسط توقعات بهطول أمطار .

يأتي ذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وبناء على تعليمات محافظ شمال سيناء، تقرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بمدارس محافظة شمال سيناء للتعليم قبل الجامعي، ويشمل القرار مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي والأزهري.

حالة الطوارئ

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، رفع حالة الطوارئ ،للتعامل مع اي تطورات تحدث بشأن الأحوال الجوية، مع قيام مجالس المدن تحريك المعدات لسحب مياه الأمطار وكذلك إزالة الرمال التي تراكمت على الطرق.

كما تقرر تقييد التحركات على الطرق إلا للضرورة القصوى، وتوجيه مجالس المدن بالاستعداد بمعدات الأزمة وفتح غرف العمليات للمتابعة.

