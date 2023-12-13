تعليم سيناء يكرم العاملين بمدارس اللغات للفوز بجائزة المنظومة المتكاملة

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء، العاملين بمدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات ومجلس أمناء المدرسة لفوزها بجائزة المنظومة المتكاملة، والتي نظمتها إدارة المدارس الرسمية للغات، لفوزهم بالجائزة وتميزهم في عملهم مما يعود بالنفع على الطالب وعلى المنظومة التعليمية المتكاملة .

التعاون المثمر:

وأفاد محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، بأن المسابقة تهدف إلى تحقيق كيفيه إبراز التعاون المثمر بين إدارة المدرسة ومجلس الأمناء ، ومن هنا جاءت فكرة وكيل الوزارة للواء المحافظ بوجود المنظومة المتكاملة بمدرسة الشهيد محمد الزملوط.

وقال إن عدد الطلاب بزيادة مستمرة وأن المجتمعات يمكن أن تنشأ بأهلها ( أي العاملين بالمدرسة)، وأن تحقيق النجاح في أي عمل لابد من عمل خطة محددة بأهداف والعمل على تنفيذ هذه الأهداف بإتقان .

وتحدث وسام مبارك رئيس مجلس آباء وأمناء المدرسة عن مجلس الأمناء بالمدرسة أن التحدث داخل المجلس يكون لمصلحة المدرسة.

وأشاد بالتعاون بين هيئة التدريس وأولياء الأمور، وقدم الشكر والتقدير لمدير إدارة المدارس الرسمية للغات ودوره في سد العجز في هيئة التدريس، وكذلك التعاون مع المجلس في المشاكل التي يمكن حدوثها وشكر مدير المدرسة والمعلمين علي إخلاصهم في عملهم وتعاونهم مع المجلس .



