ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية يعلن موعد صدور التقرير النهائي له|فيديو

تحدث مارينا سامي المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، عن المشهد الانتخابي.

وقالت مارينا سامي المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: على مدار أيام الانتخابات الرئاسية الـ3 ائتلاف نزاهة قام بزيارة 2915 لجنة فرعية من إجمالي 11600 لجنة مخصصة للتصويت.

وأضافت: قمنا بزيارة 25% من إجمالي اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيرة: "كان لدينا 32 جنسية مختلفة من أوروبيين وإفريقيين ودول عربية فضلا عن جنسية هندية".

وتابعت: "بدأنا مرحلة التقييم وعملنا اجتماعات مع جميع المتابعين الدوليين الأعضاء في الائتلاف، وأخذنا منهم كل الملاحظات وتعليقاتهم، وسنبدأ من الغد في كتابة التقرير النهائي وسنعلن عن التقرير النهائي يوم 16 ديسمبر في مؤتمر صحفي".