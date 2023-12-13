هنية : حماس منفتحة على أي مقترحات أو مبادرات توقف العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان الحركة منفتحة على أي مقترحات أو مبادرات تفضي إلى وقف العدوان.

وقال هنية في كلمة به "نقدّر الحراك العربي والإسلامي الداعم لأهل غزة وصمودها وأيّ رهان على ترتيبات في غزة تستبعد حماس والمقاومة هو وهم وسراب.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: معركة طوفان الأقصى وجّهت ضربة مدوية للاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية.

وتابع : المقاومة الفلسطينية في غزة لا تزال توقع خسائر فادحة بصفوف العدو وكل معاناة ستظل محفورة في ذاكرتنا ولن ننساها أو نتسامح مع مسببيها.

وأتم إسماعيل هنة كلمته قائلا : تحالفات العدو الدولية باتت على المحك.