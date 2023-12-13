النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

كشفت دراسة جديدة عن الأكثر والأقل عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة وفقًا لبيانات 196696 شخصًا دخلوا إلى المستشفيات الأمريكية بسبب إصابات ناجمة عن أسلحة نـ ارية.

أظهرت الدراسة الحديثة التي نشرت في مجلة "جراحة الصدمات والرعاية الحادة المفتوحة" تفاصيل حول العنف المسلح من قاعدة بيانات الصدمات الوطنية الأمريكية من عام 2013 إلى عام 2019.

وجدت الدراسة التي قارنت النساء مع مجموعة مماثلة من الضحايا الذكور المتطابقين وفقًا للخلفية والظروف الصحية والإصابات والتأمين الصحي أن النساء أقل عرضة للوفاة أثناء تلقيهن العلاج من إصابات الأسـ لحة مقارنة بنظرائهن من الرجال، حيث بلغت نسبة المصابين من الرجال 88%.

وقال الباحثون بقيادة كاثرين زويمر، من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن:"وجدنا أن الإناث لديهن ميزة بقاء ذات دلالة إحصائية بعد الإصابة المرتبطة بالأسـ لحة النارية مقارنة بالذكور، على الرغم من إظهار عبء إصابة إجمالي مماثل إثر المطابقة".

تفاصيل الدراسة

ووجدت الدراسة أن 18.5% من النساء ماتوت مقارنة بـ 20% من الرجال، كما كانت النساء أيضًا أقل عرضة للإصابة بمضاعفات، حيث تعاني حوالي 1٪ من تجلط الأوردة العميقة مقارنة بـ 1.5٪ من الرجال، وتحتاج 30.5٪ من النساء إلى التنفس المساعد مقارنة بـ 32.5٪ من الرجال.

ولم تتمكن الدراسة من تحديد سبب الاختلافات، لكن المؤلفين لاحظوا عدة تفسيرات محتملة، منها أن دم المرأة قد يتجلط بسرعة أكبر وأن الهرمونات الأنثوية قد تعزز الاستجابة المناعية.

وفي سياق متصل، فقد ارتفعت الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الأطفال والمراهقين بنسبة 87% بين عامي 2011 و2021، في حين تضاعفت الإصابات غير المميتة بالأسلحة النارية، وفقًا لدراسة نُشرت في 5 أكتوبر في مجلة طب الأطفال.

ووجد تقرير صدر في يوليو عن مركز جونز هوبكنز لحلول العنف المسلح أن جرائم القتل والانتـ حار المرتبطة بالأسلحة تسببت في مقـ تل ما يقرب من 49000 شخص في عام 2021، بزيادة قدرها 7.6٪ عن العام السابق.