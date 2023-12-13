تشكيل برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تشكيل فريقه المقرر أن يواجه به رويال أنتويرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل برشلونة وجود روبرت ليفاندوفسكي أساسيًا، رغم أنه كان مستبعدًا في البداية من قائمة اللقاء، ثم انضم في اللحظات الأخيرة لأسباب لوجستية.

تشكيل برشلونة



إيناكي بينا - سيرجي روبيرتو - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - أليكس بالدي - هيكتور فورت - أوريول روميو - فيرمين لوبيز - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال.

تشكيل رويال أنتويرب

جان بوتيز - ريتشي دي لايت - توبي ألديرفيرلد - أووين وييندال - صوماليا كوليبالي - يوسف - كيتا - فيرمييرن - فنسنت يانسن - كيرك - إجوكي.