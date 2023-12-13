خبير: التضخم تراجع في أمريكا بسبب رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين

قال هشام بدوي الخبير الاقتصادي، إن أبرز قوتين للولايات المتحدة هي القوة العسكرية والدولار وليس قوة الاقتصاد الأمريكي فقط.

وأضاف خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس،: كل شيء في العالم مقيد بالدولار وهي «ماسكة» العملة التي تتحكم في الاقتصاد العالمي.. وهذا سبب اهتمام مصر والعالم كله بمتابعة سعر الفائدة في أمريكا.

وأشار إلى أ،: "سعر الفائدة في امريكا وسبب رفعهم سعر الفائدة خلال العامين الماضيين هو ارتفاع معدلات التضخم واستطاعوا أن ينجحوا في تحقيق تراجع التضخم ووصل لـ3.1 والخبر جيد ووضعوا هدف محدد لهم".

وأوضح: كل المؤشرات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تسير في مسار تثبيت سعر الفائدة، قائلا: "السؤال الأهم هيستمر كده لامته وفي ناس كتير بتسأل عن سبب اهتمام بسعر الفائدة في امريكا"، موضحا أن أمريكا متحكمة في الدولار وهي العملة الأهم في العالم.