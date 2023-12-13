شعبة الأدوية تكشف مفاجأة عن طريقة التعرف على العقاقير المغشوشة عند الشراء

حذر الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، من 6 عقاقير مغشوشة في الأسواق بينها مضاد حيوي شهير.

وقال الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: الدواء المغشوش عبارة عن دواء قد يحتوي على المادة الفعالة أو قد لا يحتوي عليها، وقد يحتوي على مواد فعالة أقل كثيرا بشكل دواء منتهي الصلاحية يعاد تدويره بشكل أو بآخر.

وأضاف: كثيرا من الدواء المغشوش يأتي من خارج مصر، وجزء أقل قد يصنع في الداخل، لافتا: "يجب عند شراء دواء مستورد من الصندلية التأكد أولا من أن الدواء مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، ويجب عدم الاقتراب منه إذا كان غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية".

واسترسل: "الدواء الأصلي يكتب عليه من الخارج أنه مسجل لدى هيئة الدواء المصرية وذلك برقم محدد في سنة معينة، معقبا: "لو أنا لاحظت اختلافا في لون أو شكل أو تغليف أو تعبئة وطباعة علبة الدواء، يجب الرجوع بها للصيدلي للتعامل معها فورا، لأنه يستطيع تمييز الدواء المغشوش أو المقلد، بحكم خبرته".