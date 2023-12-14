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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

504 ملايين ...لن
504 ملايين ...لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

حظي تطبيق TikTok بشعبية كبيرة، بين الشباب ليحقق انتشار واسع ، إلا أن  الشابة نيادولي والتي تبلغ من العمر 23 عامًا قد حصدت لقب ملكة التيك توك وذلك لعام 2023 وهي سودانية الأصل وقد حصد مقطع لها قائمة لأكثر الفيديوهات مشاهدة عبر تطبيق “تيك توك” وذلك لعام 2023، حيث حصد 504 ملايين مشاهدة  وقد عرفت نيادولي من خلال تقديم العديد من النصائح الجمالية للسيدات من أصحاب البشرة الداكنة. 

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أما عن عدد المشتركين في حسابها حاليا فقد يبلغ عددهم حوالي مليونين و700 ألف مشترك. أما عن التسجيل الذي حصل على المركز الأول، فقد تم القيام بمحاولة بثه  وذلك في ربيع من العام الجاري، وهو يتضمن العديد من الدرس العملية وذلك حول كيفية القيام استخدام العديد من مساحيق الزينة، وذلك مع خلفية موسيقية تمثلها أغنية “Just the Two of Us” وذلك للراحل عازف الجاز الأمريكي جروفر واشنطن. 

أما عن عدد المشتركين في حسابها حاليا فهم حوالي مليونين و700 ألف مشترك. أما التسجيل الذي حصل على المركز الأول، فقد تم القيام ببثه في ربيع العام الجاري، ويتضمن العديد من الدروس حول كيفية استخدام مساحيق الزينة

 

تطبيق TikTok ملكة التيك توك مساحيق الزينة

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