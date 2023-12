504 ملايين ...لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

12/14/2023 3:00:55 AM

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 03:00 ص 12/14/2023 3:00:55 AM

حظي تطبيق TikTok بشعبية كبيرة، بين الشباب ليحقق انتشار واسع ، إلا أن الشابة نيادولي والتي تبلغ من العمر 23 عامًا قد حصدت لقب ملكة التيك توك وذلك لعام 2023 وهي سودانية الأصل وقد حصد مقطع لها قائمة لأكثر الفيديوهات مشاهدة عبر تطبيق “تيك توك” وذلك لعام 2023، حيث حصد 504 ملايين مشاهدة وقد عرفت نيادولي من خلال تقديم العديد من النصائح الجمالية للسيدات من أصحاب البشرة الداكنة.

أما عن عدد المشتركين في حسابها حاليا فقد يبلغ عددهم حوالي مليونين و700 ألف مشترك. أما عن التسجيل الذي حصل على المركز الأول، فقد تم القيام بمحاولة بثه وذلك في ربيع من العام الجاري، وهو يتضمن العديد من الدرس العملية وذلك حول كيفية القيام استخدام العديد من مساحيق الزينة، وذلك مع خلفية موسيقية تمثلها أغنية “Just the Two of Us” وذلك للراحل عازف الجاز الأمريكي جروفر واشنطن.

