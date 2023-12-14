الجمعة.. يسري نصرالله ضيف "بالخط العريض" على الحياة

يحل المخرج الكبير يسري نصرالله، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يكشف نصرالله العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ويكشف كواليس عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وما تعلمه منه خلال مشواره الطويل ، كما تحدث نصرالله خلال الحلقة عن رأيه في قرار وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.

أيضا كشف نصرالله أسرارا تفاصيل خلافه مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب عدم اختياره في أحد أفلامه .

وخلال الحلقة تطرق نصرالله إلى بداياته الفنية، وسر دراسته للاقتصاد والعلوم السياسية، ولماذا ترك الدراسة في المعهد العالي للسينما.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في التاسعة والنصف مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

وكان اخر اعماله منورة باهلها من بطولة غادة عادل وليلى علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.

ودرات أحداث مسلسل “منورة بأهلها” باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، والعمل من إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.