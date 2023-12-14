عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة.. يسري نصرالله ضيف "بالخط العريض" على الحياة

يسري نصر الله
يسري نصر الله

يحل المخرج الكبير يسري نصرالله، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يكشف نصرالله العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ويكشف كواليس عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وما تعلمه منه خلال مشواره الطويل ، كما تحدث نصرالله خلال الحلقة عن رأيه في قرار وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.

إيرادات السينما.. شماريخ الأول وحسن المصري وأولاد حريم كريم يتنافسان على الأخير

حسن المصري يتصدر نسب المشاهدة في مصر

أيضا كشف نصرالله أسرارا تفاصيل خلافه مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب عدم اختياره في أحد أفلامه . 

وخلال الحلقة تطرق نصرالله إلى بداياته الفنية، وسر دراسته للاقتصاد والعلوم السياسية، ولماذا ترك الدراسة في المعهد العالي للسينما.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في التاسعة والنصف مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

وكان اخر اعماله منورة باهلها من بطولة غادة عادل وليلى علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.

ودرات أحداث مسلسل “منورة بأهلها” باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، والعمل من إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.

يسرى نصر الله الإعلامية ايمان أبوطالب الخط العريض المخرج الكبير يسري نصرالله المعهد العالي للسينما إيمان أبوطالب بالخط العريض برنامج بالخط العريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

ترشيحاتنا

لن تترك صلاة واحدة .. أمين الفتوى ينصح بترديد هذا الدعاء

إرشادات يجب اتباعها لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

قصف إسرائيلي يستهدف مركزا طبيا في جباليا شمال قطاع غزة

أطباء بلا حدود: يجب وقف إطلاق النار على المستشفيات

برلماني يوجه رسالة مهمة لوزير التموين بشأن السكر

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ