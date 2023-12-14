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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استغاثة عاجلة من الصحة الفلسطينية بشأن الوضع الكارثي في مستشفى كمال عدوان

مستشفي كمال عدوان
مستشفي كمال عدوان في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان تمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ 10 جرحى في قسم الطوارئ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

وأضاف القدرة في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تحرم 12 طفلاً في العناية من الحليب، محذرا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

وأكد القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، كما يتم إجبار 2500 نازح على الخروج من المستشفى باتجاه مراكز الايواء.

وأوضح اللمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تحت التهديد والقصف الذي تتعرض له مستشفي كمال دوان، فسيتم إخلاء الجرحى و المرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، لافتا إلى هذا يشكل إعداماً لهم.

استشهاد اثنين وحصار كامل.. مستشفي كمال عدوان في غزة تحت خط النار

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد حصارها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان بغزة

وزارة الصحة الفلسطينية غزة أشرف القدرة الاحتلال الاسرائيلي مستشفى كمال عدوان القوات الإسرائيلية أحمد الكحلوت

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