ناقد رياضي يوجه تحذيرات عاجلة للأهلي بسبب مباراة اتحاد جدة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن ظهور العنصر النسائي في تحكيم مباريات كرة القدم ليس مُقنعًا، ومن الصعب أن يتواجد أي حكمة في إدارة مباريات الدوري المصري.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "الأهلي تحت قيادة موسيماني كان يجيد لعب المباريات الكبيرة، وأرى أن الفريق قادر على حسم المباريات الكبرى حتى لو كان بعيدًا عن مستواه، ولكن اتحاد جدة خصم قوي ويضم لاعبين مميزين، وضم نجوم عالمية للدوري السعودي ساهمت في تحويل البطولة تماما وأصبح لها شكل مختلف من حيث المهارات والسرعات".

وأضاف: "الدوري السعودي أصبح يضم لاعبين مميزين وكل الفرق الكبيرة لديها عناصر رائعة، ولا يجب النظر للنتائج السابقة للفريقين، حالة اللاعبين يوم المباراة تحسم اللقاء".

وواصل: "هناك حالة توتر وضحت بشدة على كولر، بعد تصريحات مترجمه مؤخرا عبر السوشيال ميديا، وعلى الأهلي الحذر جيدا من اتحاد جدة لأنه يمتلك امكانيات جيدة".

وأكمل: "المباراة هامة للغاية بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وتواجدهم سيضبط المعادلة الصعبة في لقاء اتحاد جدة، اللقاء على المستوى الجماهيري له طابع خاص بكل تأكيد".