ماهر همام: محمد عبدالمنعم قادر على إيقاف بنزيما

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة الفريق القادمة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية خارج التوقعات.

وقال ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"

أتمنى أن يتولى محمد عبد المنعم مراقبة كريم بنزيما نجم فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية في السعودية ".

وتابع:" من وجهة نظري أن محمد عبد المنعم قادر على إيقاف خطورة كريم بنزيما ويستطيع القضاء على خطورته الهجومية داخل منطقة الجزاء ".

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والقناة الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع اتحاد جدة في مباراة ربع نهائي بطولة كـأس العالم للأندية 2023 غدا الجمعة على ملعب الجوهرة في مدينة الملك فهد الرياضية ببريدة.

وسوف يتم نقل مباريات البطولة بأكملها على مجموعة قنوات SSC الرياضية على النايل سات على التردد:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4