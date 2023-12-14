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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فولهام يوجه نصيحة خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

كشف هيوجو أوليفيرا، مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي، عن توقعاته لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال أوليفيرا، في تصريحاته عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "منافسة كبيرة ومواجهة صعبة بين الأهلي واتحاد جدة، ستكون مباراة صعبة للغاية، ليس سهلا أن تلعب مباراة مفتوحة أمام اتحاد جدة الذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين".

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وأضاف: "الأهلي مختلف عن اتحاد جدة قليلا، لكن إذا كان لدى الأهلي الوحدة الجماعية سوف يتخطى عقبة اتحاد جدة".

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