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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: حريصون على التوسع في مشروعات الرصف وإنشاء المحاور الجديدة

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم، الخميس، الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، والذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.


ووجه رحمي - خلال الجولة - بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع، والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة كفر الزيات، والذي يتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وانتقل رحمي إلى مركز ومدينة بسيون؛ لمتابعة أعمال الصيانة الجارية بالمعدات بجراج مركز المدينة.

ووجه بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها.

وتم خلال الجولة، استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية.
 

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