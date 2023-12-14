إصابة محمد النني.. ما مدة غياب نجم مصر وأرسنال عن الملاعب؟

تصدرت إصابة محمد النني، محرك البحث جوجل وعناوين التقارير الأجنبية، حيث يتسائل الكثيرين عن طبيعة إصابة نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي ومدة غيابه.

يذكر أن الدولي المصري لاعب وسط فريق أرسنال، محمد النني، قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ضد آيندهوفن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة أرسنال وايندهوفن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، موسم 2023/24.

إصابة محمد النني

شهدت المباراة مشاركة النني في التشكيل الأساسي للآرسنال للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة، لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ونزل بدلًا منه مارتن أوديجارد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" إن إصابة محمد النني قد تكون في أوتار الركبة، ولم تعلن أي تفاصيل جديدة من المدير الفني ميكيل آرتيتا بشأن الإصابة ومدة علاج اللاعب.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، رد أرتيتا في إجابة عن سؤال حول ما إذا كان النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة: "نعم، يعاني من إصابة في أوتار الركبة. لا نعرف مدى خطورتها لكن حدث شيء ما بالتأكيد".

ما مدة غياب النني؟

تأتي إصابة محمد النني بعد فترة وجيزة من تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة غاب بسببها ثمانية أشهر عن الملاعب.

ووفقا للخبراء والأطباء فإن التعافي من إصابة أوتار الركبة تستغرق من 6 لـ 12 أسبوعا بحسب نوع الإصابة.

وينتظر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إنتهاء المنافسات الخارجية، لإعلان قائمة المحترفين التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار يناير القادم.

هل يعود طارق حامد للمنتخب؟

في سياق متصل، أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يرحب بعودة طارق حامد من الاعتزال الدولي، والانضمام لصفوف الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وذلك بعد إصابة محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصدر داخل منتخب مصر بعد إصابة محمد النني: الباب مفتوح لعودة طارق حامد في أي وقت.. وفيتوريا لا مشكلة لديه مع اللاعب".

وكان طارق حامد قد أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب دوليًا، وكتب لاعب فريق ضمك السعودي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من مجموعات كأس أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.