شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار.. شاهد

من فوق الأنقاض المدمرة في غزة، وقف مجموعة من الأطفال والشباب الفلسطينين يغنون بما يؤكد حب الشعب الفلسطيني للأرض والحياة رغم التصعيدات الغاشمة من الإحتلال الإسرائيلي.

ظل الجميع في مقطع الفيديو المذهل يتغنون بهذا الكلمات: "أرض المجد وأرض العزة بلدي الغالية الحلوة غزة، بلدي غزة يا غزة .. بلدي غزة يا غزة، أرض المجد وأرض العزة غزة فجري وشروقي، منها استلهم شوقي، لتراب القدس الغالي".

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غزة اليوم



أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الخميس، بمصرع 13 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي غزة.

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل"

أوضحت كتائب القسام، اليوم الخميس:" تمكنا من استهداف دبابتين من نوع ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" شمالي مدينة خان يونس".