تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي