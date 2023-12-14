جائزة الأفضل|«المركز الإسلامي» بشمال سيناء يتصدر الترتيب بالمسابقة الثقافية الكبرى لـ2023-2024

أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م . ،على المراكز الأولى، عن فوز مركز الثقافة الإسلامية بالعريش محافظة شمال سيناء، بالمركز الثاني.

30 ألف جنيه:

حيث تبلغ قيمة الجائزة (ثلاثون ألف جنيه) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

كما فازت الدارسة: (رشا يوسف نعيم يوسف) من مركز الثقافة الإسلامية (بالعريش محافظة شمال سيناء) بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية، وقدرها 2000 جنيه.



ويتقدم العاملون بمديرية اوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية، و قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية، باجمل التهاني والمباركات لكل من:

فضيلة الشيخ د/ أحمد أبو القاسم عميد المركز الثقافي بالعريش.، وفضيلة الشيخ/ أيمن ابراهيم جعفر الخواجة، مدير المركز ، والشكر موصول لجميع السادة العاملين بالمركز ، والسادة المحاضرين، والدارسين.







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