تكريم العاملين.. الاجتماع الأول لمجلس الأمناء التربية والتعليم بسيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وفي بداية الإجتماع تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



وفي لفتة جميلة من مجلس الأمناء تم تكريم عدد من العاملين المتميزين في أداء عملهم بديوان عام المديرية وذلك تقديراً من المجلس لأعمال الزملاء.

ثم قام محمد زاهر رئيس مجلس الأمناء ببدء الإجتماع حيث قدم الشكر والتقدير ل ايمان الخليلي الموجه العام الأسبق لتوجيه التربية الإجتماعية ، وذلك تقديراً لمجهوداتها المبذولة طوال فترة عملها ، وانه قد حضر عدة اجتماعات على مستوى الجمهورية والتي فيها تمت الإشادة بمجلس الأمناء بالمحافظة .

مسابقة معلم سيناء:

وقام رئيس مجلس الأمناء بسرد بعض الأعمال التي قام بها المجلس والتي منها ، دعم مسابقه معلم سيناء الموهوب ، ومسابقة يوم الطفل الجميل ، المساهمة في دعم أعمال الامتحانات .، وتم حل بعض المشاكل في المدارس على مستوى المحافظة ، والمشاركة في تكريم الزملاء المحالين للمعاش .



وقد تم الإعلان عن التشكيل لمجلس الأمناء والاباء والمعلمين علي مستوي المديرية وهي كالتالي:-

حمزة رضوان وكيل وزاره التربيه والتعليم المدير التنفيذي للمجلس ، و محمد زاهر الشوربجي رئيس مجلس الأمناء ،وم . سمير احمد ابو عتلة نائب رئيس المجلس ، و محمود اسعد الكاشف مراقب مالي. ، وخالد حمدان هاشم أمين المجلس.

وكل من :

سامي الهواري ، وحسين سويلم، و محمد حامد البحيري ، وسلامه عودة جرير ، عيد سليمان عوده ، و أحمد عبد الفتاح أعضاء .



