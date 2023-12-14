يجب إيصال المساعدات .. يونيسف : الحل الوحيد في غزة وقف إطلاق النار

أكد مسؤول الإعلام في اليونيسف، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال:" النظام الصحي في قطاع غزة متهالك نظرا للأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين، ويجب حماية الأطفال في قطاع غزة ونناشد المجتمع الدولي التدخل الفوري".

وأضاف:" ظهور بعض الأمراض المعوية والرئوية لدى الأطفال في غزة وانتشار كبير للأوبئة بالقطاع".

وتابع:" الحل الوحيد في غزة وقف إطلاق النار لضمان حماية المدنيين لا سيما الأطفال وسلامة المواد الإغاثية".

وأكمل مسؤول الإعلام في اليونيسف:" الحل الوحيد لإنقاذ الأطفال في غزة هو الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار".