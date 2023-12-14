شاهد.. جنود الاحتلال يقتحمون مسجدا في جنين وبيان عاجل للخارجية الفلسطينية

ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جنود الاحتلال مسجداً في جنين واستهزائهم بقدسيته، مطالبة بفرض عقوبات على "إيتمار بن غفير" لأنه أيّدهم وعبّر عن وقوفه مع الجنود.

كما دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وحماية دور العبادة والمستشفيات والمدارس وكل المؤسسات المدنية.

اقتحام مسجد في جنين



وكانت سرايا القدس قصفها التحشدات العسكرية محيط مسجد الظلال بمحور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كما دكّت مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس القوات المتوغلة في المحور الشرقي لمدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل حيث تحققت إصابات مباشرة في جيش الاحتلال وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات جراء الاستهداف

كما دكت كتائب القسام تحشدات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

ودمرت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها

كما استهدفت سرايا القدس ناقلة جند ودبابة ميركافا صهيونية بقذائف "التاندوم"في محور التقدم بحي الزيتون شرق غزة.