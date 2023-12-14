موعد ومكان عزاء حرم محافظ البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن إقامة عزاء حرم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، غداً الجمعة، للرجال والسيدات، عقب صلاة المغرب، في القاعة الكبرى بمسجد المشير طنطاوي، في محافظة القاهرة.



أشارت المحافظة فى بيان، إلى أنه جرى تشييع الجنازة ظهر الخميس من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة والهامة بمختلف الجهات بالدولة، لافتاً إلى أن العزاء تلغرافياً ( ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة ).



يذكر أنه انتقلت إلى رحمه الله تعالى، أمس الأربعاء، المغفور لها بإذن الله تعالي چيهان إبراهيم عمر، حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، كريمة رجل الأعمال إبراهيم عمر وروكسان مهنا، ووالدة سكرتير أول محمد عمرو حنفي بسفارة جمهورية مصر العربية في ڤيينا زوج ليلي جوهر وعمر عمرو حنفي المحاسب بشركة جابكو للبترول

وشقيقة داليا إبراهيم عمر حرم المهندس اسلام الشواربي، وخالة كل من المهندس محمد الشواربي وآية الشواربي حرم عمرو جعفر، ويوسف الشواربي وحسن الشواربي.



كما أن الفقيدة قريبة ونسيبة عائلات عمر ببورسعيد ومهنا وحنفي والقاضي والشواربي وجوهر.