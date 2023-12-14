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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

طالبات تمريض الأزهر يحصلن على المركز الثاني في النشاط العلمي والثقافي

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر

شاركت طالبات كلية تمريض الأزهر، في مؤتمر طلاب كليات التمريض بجامعة حلوان. 

يأتي ذلك تأكيدًا على تميز وريادة كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة من خلال دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، في مختلف المجالات العلمية، والذي يعد انعكاسًا لتاريخ الأزهر الشريف الضارب بجذوره على مدار أكثر من ألف عام. 

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صرحت بذلك الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، وأوضحت أن طالبات الكلية شاركن في المؤتمر العلمي الثالث بجامعة حلوان مشاركة متميزة؛ حيث خاضت الطالبات منافسات كبيرة مع زملائهن من كليات التمريض بالجامعات المصرية، مشيرة إلى أن طالبات الكلية حصلن على المركز الثاني في النشاط العلمي والثقافي في تقديم بحث علمي بعنوان:
'Strategies for implementing sustainable practices in nursing practice '

وأضافت أن مشاركة الطالبات في المؤتمر تعد فرصة مهمة أمامهن؛ لتبادل المعارف والخبرات مع طلاب كليات التمريض بالجامعات المصرية المختلفة والإفادة من تجاربهم، لافتة إلى أن هذا المؤتمر مناسب لاكتساب المهارات العملية والتدريب على التخصصات المختلفة في مجال التمريض، ويسهم في توسيع الرؤى الآفاق أمام طالبات الكلية، ويعمل على زيادة مستوى التفاعل والاندماج في المجتمع الطبي، لافتة إلى حرص كلية التمريض على مشاركة طالباتها في جميع المؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها  كليات التمريض بالجامعات المصرية؛ انطلاقًا من التزام كلية التمريض جامعة الأزهر بدعم تطوير قدرات منسوباتها، والعمل على توفير فرص تعليمية شاملة تسهم في بناء قدراتهن وإثراء خبراتهن.

كذلك تسهم هذه المشاركة في بناء شبكات علاقات احترافية مستقبلية لطلاب كلية التمريض، ويسهم في نشر ثقافة التفوق والإبداع بين طلاب الجامعات المختلفة.

جدير بالذكر أن المشاركة تمت تحت إشراف الدكتورة أمال السباعي، عميد الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي، والدكتورة فاطمة عز الرجال، رئيس قسم تمريض صحة المجتمع منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة ندي جهاد أبو طه، المدرس المساعد  بالكلية.

طالبات الأزهر كليات التمريض مؤتمر طلاب كليات التمريض جامعة حلوان كلية التمريض

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