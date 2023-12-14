عميد طب بنين الأزهر بدمياط يشيد بدعم الإمام الأكبر للكلية

وجه الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق.

دعم فضيلة الإمام الأكبر لكلية طب بنين الأزهر بدمياط

والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري؛ لما قدموه من دعم كبير للكلية والمستشفي الجامعي تخطى 800 مليون جنيه، حتى تبوأت الكلية مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وعبر عميد الكلية عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة تكون إضافة إلى رصيد جامعة الأزهر من الجيش الأبيض.

وقدم التهنئة إلى أبنائه وزملائه خريجي الدفعة 23 من أبناء الكلية هدية جامعة الأزهر إلى مصرنا الحبيبة.

وفي ختام الإحتفالية قام الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط بتكريم قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة علي دعمهم للكلية حتي تبوأت مكانتها المتميزة.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يهنئ خريجي الدفعة 23

شهد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين بدمياط والتي أقيمت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدفعة 23 وإلى أسرهم بمناسبة هذا اليوم الذي انتظره الجميع وهو "يوم الحصاد" الذي بُذل من أجله الغالي والنفيس.



وعبر فضيلته عن سعادته بهذا اليوم الذي يشهد خلاله تخريج دفعة جديدة من أطباء المستقبل الذين أصبحوا زملاء لنا اليوم.

وأشاد بجهود إدارة كلية طب البنين بدمياط، مشيرًا إلى أنه شاهد خلال زيارته إلى دمياط صرحًا طبيًّا كبيرًا متميزًا يقدم خدمات طبية بالمجان لأهالي دمياط والمحافظات المجاورة لها.



وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أننا قريبا سوف نسعد ونشرف بافتتاح كلية طب دمياط الجديدة، إضافة لافتتاح مراكز طبية متخصصة تكون منارات طبية في محافظات الدلتا.