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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يهنئ خريجي الدفعة 23 بيوم الحصاد

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

شهد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين بدمياط والتي أقيمت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين بدمياط

وخلال كلمته قدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدفعة 23 وإلى أسرهم بمناسبة هذا اليوم الذي انتظره الجميع وهو "يوم الحصاد" الذي بُذل من أجله الغالي والنفيس.

وعبر فضيلته عن سعادته بهذا اليوم الذي يشهد خلاله تخريج دفعة جديدة من أطباء المستقبل الذين أصبحوا زملاء لنا اليوم.

وأشاد بجهود إدارة كلية طب البنين بدمياط، مشيرًا إلى أنه شاهد خلال زيارته إلى دمياط صرحًا طبيًّا كبيرًا متميزًا يقدم خدمات طبية بالمجان لأهالي دمياط والمحافظات المجاورة لها.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أننا قريبا سوف نسعد ونشرف بافتتاح كلية طب دمياط الجديدة، إضافة لافتتاح مراكز طبية متخصصة تكون منارات طبية في محافظات الدلتا.

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نقيب أطباء مصر يشيد بجهود فضيلة الإمام الأكبر الداعمة للقضية الفلسطينية

أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تجاه دعم الأشقاء في غزة.

وأوضح نقيب أطباء مصر خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة 23 بكلية طب بنين الأزهر بدمياط، والتي أقيمت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن جهود الأزهر الشريف الإغاثية لغزة تعد امتدادًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مشيرا إلى أن نقابة الأطباء أرسلت قوافل طبية إلى غزة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لافتا إلى أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم ضد المدنيين الأبرياء منذ عام 1949م وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الجرائم طالت الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات المدنية.

وعبر نقيب أطباء مصر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه اللحظات الجميلة التي أعادت لي ذكري تخرجي في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة في عام 1983م، مقدمًا التهنئة إلى الخربجين وأسرهم بهذا اليوم الطيب المبارك يوم تخرج الدفعة 23 لينضموا إلى صفوف نقابة الأطباء.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمد فكري خضر تخريج الدفعة 23 طب البنين بدمياط مركز الأزهر للمؤتمرات

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