عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية البنات بالعاشر من رمضان

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري؛  كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد الكلية.

وذلك في  إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية بها وجاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة؛ 

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية للطالبات، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ووقف فضيلته على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات، وقام بالاطمئنان على المطبخ، وإعداد وجبات الطعام للطالبات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة والنظام، كما تابع تواريخ الإنتاج والصلاحية للأغذية التي تورد للمدينة الجامعية.

وتناقش نائب رئيس الجامعة مع عميد الكلية حول بعض الطلبات التي تحتاجها الكلية، سواء في العملية التعليمية أو المدينة الجامعية، ووعد نائب رئيس الجامعة برفع وعرض هذه الطلبات على فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للعمل على تلبية المتاح منها خلال الفترة المقبلة.

جامعة الأزهر كلية البنات الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

ترشيحاتنا

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وننتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة

ارفعوا الحصار.. نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

كاتب صحفي: انحدار كامل في شعبية نتنياهو داخل حكومته |فيديو

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

الصحة الفلسطينية: عدد الشهداء تخطى الـ18 ألفا نتيجة العدوان الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ