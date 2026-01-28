عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم

أكد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ ، أن بيان مجلس النواب شأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة في ظل المخاطر الناجمة عن الإستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء وتابع قائلاً: سواء ما يتعلق بسلوكيات الطفل أو ثقافته أو التشوه الفكري والثقافي له.



وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية له أن طرح الرئيس السيسي فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك تشريع تحد من إستخدام الموبايل لحماية أبناءنا وبناتنا ، أمر أصبح ملح للغاية في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وما ينعكس أحيانا بنتائج سلبية علي الاطفال دون سن الـ16 عام .

وأشار" عضو الشيوخ" أن التشريع الجديد سياخد تجارب الدول الأخري التي سبقتنا في التقييد علي إستخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا مشيراً أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق وبلا ضوابط قد يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا

واضاف ان هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في في العديد من دول العالم حول العديد من المنصات والمواقع والتطبيقات متهمة بتسهيل استغلال الأطفال.