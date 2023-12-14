الاحتلال يقصف محيط مستشفى المعمداني

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت باستخدام البوارج الحربية الإسرائيلية مناطق عدة في قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال محيط مستشفى المعمداني بكثافة متسببة بأضرار في مبانيه بغزة.



ومن جانبه؛ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "قوات الاحتلال تحاول ارتكاب مجزرة في مستشفى كمال عدوان.

وكان وزارة الصحة في غزة أعلنت نفاد تطعيمات الأطفال في القطاع مطالبة الجهات ذات العلاقة بتوفيرها لمنع الكارثة الصحية المحققة لدى المواليد الجدد.

وطالبت وزارة الصحة جميع الدول والمؤسسات الدولية بإقامة مستشفيات ميدانية في شمال غزة لإنقاذ الجرحى والمرضى

وأشارت وزارة الصحة الي ان الطواقم الصحية رصدت 327 ألف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت إلى المراكز الصحية قادمة من مراكز الإيواء

وبينت الوزارة أن الانتهاكات الإسرائيلية استهدفت 138 مؤسسة صحية وأخرجت 22 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة

