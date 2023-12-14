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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تشارك في اجتماع لجنة كبار المسئولين للمنتدى العربي الروسي بالقاهرة

السفير عبدالعزيز
السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، اليوم بالقاهرة، في اجتماع لجنة كبار المسئولين للمنتدى العربي الروسي للتحضير للدورة الوزارية السادسة للمنتدى المقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية الأربعاء المقبل.

 وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية الوزير المفوض هشام ولد الصلاي، وسفير روسيا الاتحادية لدى مصر جيورجي بوريسينكو، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وحضور المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور منزلاوي، أن هذا الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة " المملكة المغربية " والأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026.

ولفت إلى أهمية هذا المنتدى نظراً لثقل الدور الروسي ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية، وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

التعاون العربي الجامعة العربية المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية سفير روسيا الاتحادية مدينة مراكش المغربية

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