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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن سيراميكا كليوباترا استحق الحصول على ركلة جزاء بنسبة 100% في مباراته أمام مودرن فيوتشر.


وقال محمد بركات خلال تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيراميكا كليوباترا استحق الحصول على ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%".


وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "هناك أخطاء تحكيمية جدلية، وهناك أخطاء تكون واضحة للجميع مثل حالة عدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر".


وتابع: "الحالة لم تستحق هذا الكم من المراجعة، وواضح أن بها ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا، ولكن الحكم السيد منير بعدما شاهدها، اتخذ قرارًا مفاجئًا بعدم احتسابها".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر ارتكب ركلة جزاء على فريقه بنسبة 100%، وركل قدم محمد عنتر، لاعب سيراميكا كليوباترا".

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