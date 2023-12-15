بركات : سيراميكا استحق ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن سيراميكا كليوباترا استحق الحصول على ركلة جزاء بنسبة 100% في مباراته أمام مودرن فيوتشر.



وقال محمد بركات خلال تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيراميكا كليوباترا استحق الحصول على ركلة جزاء أمام مودرن فيوتشر بنسبة 100%".



وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "هناك أخطاء تحكيمية جدلية، وهناك أخطاء تكون واضحة للجميع مثل حالة عدم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر".



وتابع: "الحالة لم تستحق هذا الكم من المراجعة، وواضح أن بها ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا، ولكن الحكم السيد منير بعدما شاهدها، اتخذ قرارًا مفاجئًا بعدم احتسابها".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر ارتكب ركلة جزاء على فريقه بنسبة 100%، وركل قدم محمد عنتر، لاعب سيراميكا كليوباترا".