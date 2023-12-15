عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط أسرع من المتوقع في 2024

صدى البلد

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أسرع من المتوقع العام المقبل مقدمة إشارة على أن توقعات استخدام النفط على المدى القريب تظل قوية على الرغم من توقيع اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) هذا الأسبوع للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل. واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى وجود تحسن في النظرة المستقبلية للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أن التعديل يعكس "توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي... ينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة".

وأضافت أن "انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط".

وخفضت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي في الربع الحالي بنحو 400 ألف برميل يوميا إلى 1.93 مليون برميل يوميا بسبب تفاقم سوء التوقعات الاقتصادية. وتؤيد الوكالة سرعة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الأهلي

صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

ريال مدريد الأقوى|هل ينتقل كيليان مبابي لـ ليفربول أو أرسنال؟

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل السوشيال ميديا

العراق .. المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قاعدة أمريكية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لقائد كتيبة في لواء غولاني الإسرائيلي وبعض الضباط

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

فيديو

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ