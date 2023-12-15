توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط أسرع من المتوقع في 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أسرع من المتوقع العام المقبل مقدمة إشارة على أن توقعات استخدام النفط على المدى القريب تظل قوية على الرغم من توقيع اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) هذا الأسبوع للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل. واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى وجود تحسن في النظرة المستقبلية للولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت إلى أن التعديل يعكس "توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي... ينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة".

وأضافت أن "انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط".

وخفضت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي في الربع الحالي بنحو 400 ألف برميل يوميا إلى 1.93 مليون برميل يوميا بسبب تفاقم سوء التوقعات الاقتصادية. وتؤيد الوكالة سرعة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.