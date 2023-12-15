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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

 تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة إلهام شاهين خلال تكريمها  بمهرجان الأمل السينمائي في موناكو.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة بأكمام طويلة واتسم التصميم بالجمع بين اللونين الأحمر والأسود.

وتزينت إلهام شاهين بمجموعة من الإكسسوارات المميزة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.


 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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