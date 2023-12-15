صحف السعودية|صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من إنهاء المعركة ضد التضخم.. الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية.. تغريم 8 مستثمرين تلاعبوا في سوق الأسهم

صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرّع نحو إنهاء المعركة ضدّ التضخم

الذهب يرتفع ويتجه لمكاسب أسبوعية

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

إلزام 8 مستثمرين بدفع 302 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عدة موضوعات محلية ودولية وعربية واقتصادية وسياسية تهم المواطن العربي.





صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة تقرير المركز الوطني للأرصاد السعودية عن حالة طقس ، اليوم ، بأن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال المركز إن السماء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأفاد المركز بارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



ونشرت المدينة عن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ويتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تراجع الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 % إلى 2049.6 دولارًا للأونصة، فيما سجل الدولار أقل مستوى في أربعة أشهر متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية.



ونشرت صحيفة المدينة أيضاً عن تحذير المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، اليوم، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها الرامية إلى مواجهة التضخم، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت جيورجيفا للصحفيين - خلال تواجدها في زيارة عمل للعاصمة الكورية سول- بأنه "في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته".

وأضافت في تصريحات "لا تتعجلوا القفز"، مبينة أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى "الميل الأخير"، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها التي أسفرت أمس عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين، عادةً ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل - قوة الاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدانت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، عادةً ذلك امتداداً للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



كما نشرت الرياض عن ذكر تقرير صادر عن "بنك اليونان"(البنك المركزي) ومحافظه، يانيس ستورناراس حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اليونان، أن تكاليف تغير المناخ، بالنسبة لليونان، بحلول نهاية القرن، تقدر بـ2.2 مليار يورو سنويا، أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيم الحالية.

وتنعكس الغابات، التي تحترق والمحاصيل، التي يتم تدميرها والسياحة، التي ستتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة، جميعا على تلك التكلفة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تخاطر اليونان بمواجهة التصحر في حوالي 40%، من أراضيها لاسيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.

واستشهد التقرير بتوقعات بارتفاع في درجات الحرارة بمقدر 1.2 إلى 2 درجة مئوية، بحلول منتصف القرن وبمقدار 2 إلى 5 درجات مئوية، بعد عام 2060، مقارنة بالفترة ما بين 1971 و2000، وزيادة في أيام موجة الحر بمقدار ما بين 10 و15 يوما، بحلول عام 2050 وبمقدار 30 إلى 50 يوما، بحلول عام 2100، ومن المتوقع أن ينخفض سقوط الأمطار بشكل ملحوظ، بعد عام 2050، لاسيما في الأجزاء الواقعة في أقصى جنوب البلاد.



كما نقلت الرياض عن قول وكالة الطاقة الدولية في تقرير اليوم الجمعة إن من المتوقع وصول الاستخدام العالمي للفحم إلى مستوى قياسي في 2023 مع استمرار قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم 1.4 بالمئة في 2023 ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة، إذ من المتوقع أن ينمو الاستخدام في الهند بنسبة ثمانية بالمئة وفي الصين بنسبة خمسة بالمئة بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن من المتوقع انخفاض استخدام الفحم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20 بالمئة لكل منهما في 2023.

وانخفاض ​​استخدام الفحم ليس متوقعاً حتى عام 2026 عندما تساعد زيادة كبيرة في قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة على خفض الاستخدام بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2023، حتى مع غياب سياسات الطاقة النظيفة.

لكن التقرير ذكر أن من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أعلى بكثير من ثمانية مليارات طن في 2026، وأضاف أن استخدام الفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يجب أن ينخفض ​​بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن تسجل الصين أكثر من نصف التوسع العالمي في استخدام الطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الفحم لديها في 2024 واستقراره حتى عام 2026.

وذكر التقرير أن نصف استخدام الفحم في العالم يأتي من الصين، لذا ستتأثر التوقعات المتعلقة باستخدام الفحم بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة توسع استخدام الطاقة النظيفة وأحوال الطقس والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني.



صحيفة اليوم



استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم؛ وفدًا رفيع المستوى من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، بقيادة مكتب المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى مجموعة البنك الدولي.

وجرى خلال اللقاء، إطلاع الوفد على مشروعات وبرامج الصندوق السعودي للتنمية الإنمائية حول العالم، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون التنموي بين الجانبين، كما استعرض الصندوق نبذة عامة عن نشاطه الإنمائي التراكمي على مدى 49 عامًا.

وتضمنت الزيارة؛ جولة تعريفية للمعرض المصور داخل مقر الصندوق، لأبرز مشروعات الصندوق التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وأثرها التنموي المستدام على المستفيدين، والنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق "اجتماعنا اليوم مع البنك الدولي يعكس أهمية التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكات والتعاون التنموي الوثيق، ويؤمن الصندوق بأن التقدم نحو المستقبل المستدام، يتحقق من خلال الشراكة مع منظمات التنمية الدولية والحكومات وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل المعرفة والخبرات التنموية".



كما نشرت اليوم عن تنبيه المركزالوطني للأرصاد إلى رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الجمعة، تستمر من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، والتأثيرات المصاحبة: تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.



صحيفة المواطن

نشرت صحيفة المواطن عن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، بعد أن ثبت وجود تزامن في تداولاتهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية هما: شركة الكثيري القابضة “الكثيري”، ومجموعة أنعام الدولية القابضة “أنعام القابضة”، وتزامن زيادة نسبة ملكيتهم فيهما، وتزامن تخارجهم من أسهم الشركتين، وذلك خلال فترات متفاوتة تركزت في عام 2020م، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

