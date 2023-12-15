تعرض فنانة لحادث سير ونقلها للمستشفى

تعرضت الفنانة دينا المصري إلى حادث سير مروع بسيارتها أثناء ذهابها إلى منزلها فجر اليوم.



ونقلت دينا المصري إلى المستشفى لتلقى العلاج، حسبما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشرت دينا المصري صور لها من داخل المستشفى مؤكدة على استقرار حالتها الصحية ولازالت تتلقى علاجها.



دينا المصري تهدد بالانتحار



حالة من القلق يعيشها أصدقاء الفنانة الشابة دينا المصري خلال هذه الفترة بعد ظهورها فى بث مباشر معلنة فيه قرارها إنهاء حياتها بسبب استغلال البعض لها وعدم مساعدتها دون مقابل.

وبثت دينا فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك ” وطالبت فيه أصدقائها سماعها للمرة الأخيرة فيما حاول عددا من الأصدقاء التواصل معها لتهدئتها ومنعها من القدوم على الانتحار إلا أنها أغلقت هاتفها فمن هي دينا المصري.

الإذاعة والتلفزيون

دينا المصري مطربة شابة بدأت حياتها كمطربة فى الإذاعة والتليفزيون لمدة عامين ، ثم قامت بالغناء فى دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة إلى أن سافرت للبنان للعمل هناك وأقامت الحفلات الغنائية فى العديد من الفنادق والمطاعم الكبرى .