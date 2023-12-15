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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن

صدى البلد

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الجمعة، استهداف سفينة مملوكة لسويسرا قرب سواحل اليمن.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، في وقت سابق من اليوم ، فتح تحقيق رسمي في تقرير عن حاد ثقرب باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن هناك توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية.

وقال مسؤول أمريكي إن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

ولم يعلن الحوثيون على الفور مسؤوليتهم عن الهجوم.

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، اليوم الجمعة، تلقيها تقارير عن زورق يحمل 10 أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم من "السلطات اليمنية" يأمرون سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن.

وحسب رويترز، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة غربي ميناء الحديدة.

من جانبها، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخا اليمني.

ولفتت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جراء هجوم هجوي قرب ميناء المخا اليمني.  

وأشارت شركة أمبري للأمن البحري، إلى أن سفينة ترفع علم ليبريا تعرضت لضرر عند إبحارها في باب المندب.

وقالت شركة أمبري إن إحدى الحاويات سقطت بالبحر بسبب تأثير مقذوف تسبب بحريق على سطح السفينة.

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