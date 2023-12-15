تعددت الأسباب واللعنة واحدة.. لماذا يتشاءم الكثيرون من الرقم 13؟

لماذا يتشاءم الكثيرون من الرقم 13، حيث يجده البعض رقما ملعونا دون معرفة مصدر هذه اللعنة أو التشاؤم.. فما قصة هذا الرقم ولماذا يخاف منه الكثيرون؟

تتعدد الأقاويل الخاصة بلعنة هذا الرقم أو مصدر التشاؤم منه تاريخيا حتى أصبح يرمز للموت في ترتيب أوراق التاروت، وفقا للدكتور أحمد وناس السعدي خبير التاروت والأبراج.

الرقم 13 في التاروت

وفقا للسعدي، فإن التاروت عبارة عن مجموعة مؤلفة من 78 ورقة يمثل كل منها جانباً من تجارب الإنسان في العالم المحيط به واتصاله وتفاعله مع بيئته، كل ورقة تحمل صورة رمزية ورقم، وللرقم معان في علم الأرقام أما الصور فلها معان وتفسيرات خاصة مستمدة من علم الفلك.

وتنقسم أوراق التاروت إلى مجموعتين، الأولى تضم 56 ورقة وتسمى السر الأصغر Minor Arcana والثانية تضم 22 ورقة وتسمى السر الأعظم Major Arcana ولهذه الأوراق ترتيب معين يمكن للملمين بالتاروت آن يجدوا فيها قصة كاملة.

وأكد خبير الفلك والتاروت عبر لايف على "تيك توك"، أن الورقة رقم 5 في التاروت «ورقة الموت» وهي عبارة عن هيكل عظمي يمسك بمنجل ليحصد به رؤوس البشر، ويكون ترتيبها دائماً الورقة الـ 13، ولذلك يرجع سبب التشاؤم من الرقم 13 إلى أنه رقم ورقة الموت.

سر لعنة الرقم 13

الرقم 13 يُمثل فوبيا من نوع ما، يطلق عليها علم النفس رهاب الرقم 13، حيث عانى من هذا المرض العديد من مشاهير العالم من أمثال نابليون، وتشرشل، وكولومبوس، وفقا للدكتور أحمد وناس السعدي.

أبرز الروايات الخاصة بلعنة الرقم 13 هي الروايات المسيحية، وقد سردها أحمد وناس السعدي التي تشير إلى وجود 13 شخصاً حضروا العشاء الأخير مع المسيح قبل صلبه، ويُقال أن المقعد الذي حمل الرقم 13 كان يجلس عليه إما يهوذا – ذلك الرجل الذي قام بخيانة المسيح وتسليمه للرومان من أجل صلبه– وإما أن يكون المسيح نفسه، وفي كلتا الحالتين فهو مصدر للتشاؤم.

كما يعتقد اليهود حسب سرد الدكتور أحمد أن قابيل قد قتل أخاه هابيل في اليوم الثالث عشر، هذا بالإضافة إلى أن المزمور الثالث عشر تتعلق موضوعاته بالشر والفساد، ما أدى إلى التشاؤم من الرقم 13.

فيما تؤكد الروايات الشعبية، أن هناك 13 خطوة تؤدي إلى حبل المشنقة، لكن لم يتوقف الأمر على ذلك فحسب، بل امتد كذلك إلى أن عدد عقد حبل المشنقة 13 عقدة، كما أن عدد الدرجات التي يصعد عليها المحكوم عليه بالإعدام هي 13 درجة.