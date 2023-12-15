حمولتها 1200 طن.. سفينة مساعدات من الكويت وتركيا تصل العريش غدا

يستقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء ، غدا السبت سفينة مساعدات مشتركة، من دولتي الكويت وتركيا، تحت شعار سفينة غزة، بحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الفلسطينيين، بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وأعلن مصدر بميناء العريش البحري أن الميناء استقبل اليوم سفينة مساعدات إماراتية على متنها 3،465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ووصل إلى ميناء العريش البحري 4 سفن منها 2 من تركيا تحملان مواد إغاثة، وسيارات إسعاف، ومستشفيات ميدانية، وسفينة من فرنسا تعمل كمستشفي طبي لعلاج المصابين الفلسطينيين، والرابعة سفينة إيطالية، وتعمل أيضا كمستشفى لعلاج المصابين الفلسطينيين.





