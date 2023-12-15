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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: مصر قاتلت فى كل الساحات ومازالت لإنهاء الحرب على غزة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر منذ اللحظة الأولى تبنت رواية هامة جدًا هى الرواية السردية الفلسطينية، وهناك العديد من دول العالم بدأت تغير موقفها تجاه ما يحدث في غزة وبدأت تبني الرواية الفلسطينية وترفض الرواية الإسرائيلية.

وأكد الرقب، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر لعبت دورًا مهمًا على الصعيدين السياسى والإعلامى لنقل حقيقة الصورة التي تحدث في غزة، والدماء التي تشاهد وحجم المعاناة في غزة، إضافة إلى رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتابع: "مصر لديها إصرار على أن تكون هناك استجابة لإدخال المساعدات، وعدم السماح لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلا بعد إدخال المساعدات، وهذا ما تم، وهناك جهود بذلت في الوساطة المصرية القطرية".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر تعتبر أن القضية الفلسطينية  قضية أمن قومي بمعنى الكلمة، وقاتلت في كل الساحات وما زالت حتى إنهاء هذه الحرب من أجل الوصول إلى آفاق سياسية جديدة، منوهًا بأن أمريكا نفد صبرها من تصرفات إسرائيل والأيام المقبلة ستشهد ترتيبات جديدة.

 

جامعة القدس القدس الرواية الفلسطينية

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