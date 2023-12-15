منزل السنوار.. جيش الاحتلال يزعم: الكوماندوز الإسرائيلي يقاتل حماس في خان يونس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الكوماندوز الإسرائيليين يقاتلون حركة حماس، في عمق مدينة خان يونس، الواقعة جنوب قطاع غزة، بما في ذلك أحد منازل يحيى السنوار قائد حماس، والذي أعلنت إسرائيل عن مكافأة قدرها 400 ألف دولار لمن يدلي عن أي معلومات بشأنه.

وأوضح جيش الاحتلال أن قوات وحدة ماجلان التابعة للواء الكوماندوز، تقاتل حماس في عمق خان يونس، بما في ذلك في أحد منازل زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه في إحدى المعارك، عملت القوات فوق أنقاض أحد منازل السنوار التي كان يعيش فيها في السنوات الأخيرة، والذي تعرض لهجوم جوي في بداية الحرب، ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر قواته وهي تقاتل في المنطقة.

وادعى الاحتلال أن قوات الكوماندوز قتلت عددا من نشطاء حماس خلال العمليات في خان يونس.

وفي إحدى الحوادث، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود حددوا خلية تابعة لحماس خرجت من أحد الأنفاق ووجهت إليهم قذائف آر بي جي. وقتل المسلحون قبل أن يتمكنوا من إطلاق النار، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن جنود ماجلان عثروا على قاذفة صواريخ بعيدة المدى، والعديد من فتحات الأنفاق “المهمة”.

كما داهمت القوات منزل قائد مجموعة الصواريخ التابعة لحماس في كتيبة شمال خان يونس، وصادرت أسلحة ومواد استخباراتية.